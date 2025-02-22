وبعد إطلاق صفارة النهاية في فوز إنتر ميامي 1-صفر على سبورتنغ كنساس سيتي في كأس أبطال الكونكاكاف بهدف رائع سجله ميسي في الشوط الثاني، اتجه الحكم ماركو أنتونيو أورتيز إلى اللاعب الأرجنتيني الدولي الفائز بكأس العالم 2022.

وبدا أورتيز وأنه سيطلب قميص ميسي، إلا أنه تبين أنه طلب توقيعه لأحد أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الكونكاكاف قرر معاقبة الحكم.

وقال الاتحاد في بيان: "بعد التحقيق، علم الكونكاكاف أن الحكم طلب من اللاعب توقيعه من أجل أحد أفراد عائلته من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "لم تتماش أفعال الحكم مع قواعد الاتحاد الخاصة بتصرف الحكام والإجراءات المنصوص عليها في مثل هذه الطلبات".

ورغم أن الكونكاكاف لم يكشف طبيعة الإجراء التأديبي، فإنه أضاف أن الحكم قال إنه يتحمل المسؤولية كاملة واعتذر على مخالفة القواعد.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يحل سبورتنغ ضيفا على إنتر ميامي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.