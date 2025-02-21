واندلعت أعمال الشغب في المباراة بعد وقت قصير من تسجيل النجم المغربي يوسف النصيري هدفا مبكرا لمصلحة فنربخشه، في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن المباراة توقفت "بسبب مشاكل أمنية"، وتم نشر شرطة مكافحة الشغب، ثم استؤنف اللقاء بعد عدة دقائق.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم الخميس الماضي في تركيا، انتهت بفوز فنربخشه بثلاثية نظيفة.

وحسم فنربخشه تأهله إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي بعد تعادله 2-2 في مباراة الإياب، بفوزه 5-2 في مجموع المباراتين على أندرلخت.