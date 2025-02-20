وجدد حامل اللقب فوزه على مانشستر سيتي البعيد عن مستواه، بعد أن تغلب على منافسه 3-2 ذهابا في عقر داره، الأسبوع الماضي.

وبذلك بلغ ريال مدريد ثمن النهائي، بينما ودع مانشستر سيتي البطولة بعد خسارته 3-6 في مجموع المباراتين.

وجاءت أهداف مبابي في الدقائق 4 و33 و61، بينما سجل الإسباني نيكو غونزاليس هدف الشرف لسيتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وافتتح النجم الفرنسي التسجيل من أول هجمة لريال مدريد، مستغلا هفوة أخرى من دفاع سيتي، عندما أخفق القائد روبن دياس في التعامل مع تمريرة طولية وسمح للمهاجم الفرنسي بالسيطرة على الكرة التي وضعها في الشباك من فوق الحارس إيدرسون.

وعزز مبابي تقدم ريال في الدقيقة 33 بتسديدة من مسافة قريبة، بعدما راوغ يوسكو جفارديول الذي انزلق أرضا.

وواصل صاحب الملعب الضغط وإهدار الفرص، وأحرز هدفه الثالث في الدقيقة 61 بتسديدة بقدم مبابي اليسرى من حدود منطقة الجزاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل سيتي هدفا من توقيع جونزاليس، الذي استغل ارتداد ركلة حرة لعبها عمر مرموش من العارضة.

ويلتقي ريال مدريد في ثمن النهائي جاره أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن الألماني، بموجب القرعة التي ستسحب الجمعة.