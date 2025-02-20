وتقرر تقديم موعد المباراة عن وقتها الأصلي في مارس، بسبب خوض ليفربول نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد.

وبادر النجم الدولي المصري محمد صلاح بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 29، ليواصل هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة.

وعزز صلاح صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفا، بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وأدرك البلجيكي يوري تيليمانس التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 38، بينما أضاف أولي واتكينز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أدرك ترينت أليكسندر أرنولد التعادل لليفربول في الدقيقة 61 من صناعة صلاح، ليحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من اللقاء لكن من دون جدوى.

بتلك النتيجة، بقي ليفربول، الذي حقق فوزا وحيدا فقط في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، في الصدارة وفي جعبته 61 نقطة من 26 مباراة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي خاض 25 لقاء فقط.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة الخامسة على التوالي، إلى 39 نقطة، لكنه بقي في المركز التاسع.