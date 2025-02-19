ويحمل المهاجم المصري عمر مرموش آمال السيتي خلال المواجهة بعد خسارة السيتيزن على ملعب الاتحاد أمام الملكي 2-3.

وكان الإسباني جوزيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد استطاع طوال مسيرته التدريبية الوصول لدور ال16 لكنه يصطدم هذه المرة بريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة.

ويعول غوارديولا على المصري مرموش الذي سجل ثلاثة أهداف في شوط واحد خلال المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل.

ويمتلك مانشستر سيتي العديد من الفرص من أجل التأهل إلى دور الـ 16، حيث يتمثل السيناريو الأول في تحقيق الفوز على ريال مدريد بفارق هدفين من أجل حجز بطاقة الصعود في الوقت الأصلي، أو الفوز بفارق هدف وحيد واللجوء للوقت الإضافي أو الفوز بفارق هدف واللجوء إلى ضربات الجزاء بعد استمرار النتيجة على حالها في الوقت الإضافي.

ريال مدريد يكفيه التعادل السلبي في مباراة مانشستر سيتي من أجل بلوغ دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتأهل الفائز لمواجهة بايرليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16.

واستحدث الاتحاد الأوروبي "يويفا" نظاما جديدا لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، 21 فبراير الجاري موعدا لإجراء مراسم سحب قرعة دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بمقر "يويفا" في مدينة "نيون" السويسرية.