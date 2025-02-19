وأعلن الأهلي المصري عن توقيع عقد رسمي من خلال شركة كرة القدم بالنادي مع الشركة المتحدة للرياضة لترعى المعسكر الذي يستمر في الفترة من 5 إلى 11 يونيو بمدينة ميامي، على أن تتكفل الشركة المتحدة بكل ما يخص المعسكر بالإضافة لخوض الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو، بعد الاتفاق مع المدير الرياضي للنادي محمد رمضان والمدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر.

وقال أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم "نجحنا في توقيع اتفاق مع الشركة المتحدة لرعاية معسكر الفريق وتوفير كل ما يلزم قبل المشاركة في مونديال الأندية الذي يحظى باهتمام كبير من مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن توفيق قوله "شركة كرة القدم تقوم بكل ما يلزم من أجل زيادة الموارد المالية لقطاع كرة القدم وخصوصا الفريق الأول، عن طريق عقد شراكات مع رعاة وشركاء جدد لزيادة الاستثمارات في الفريق الأول وبقية فرق كرة القدم بالنادي".

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً. وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية انتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مباريات البطولة بلقاء انتر ميامي الذي يقوده أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي يوم 14 يونيو.