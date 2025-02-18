وأشار سوسانتو إلى أن الأسطورة البرتغالية، سيقوم بزيارة "اجتماعية" تنظمها مؤسسة "Graha Kasih Indonesia"، بقيادة سوزي ماريا كاتيبانا.

وذكر المكتب الإقليمي لاتحاد كرة القدم الإندونيسي أن المؤسسة تنوي إحضار رونالدو للقاء القائم بأعمال حاكم مقاطعة نوسا تينقارا الشرقية لمناقشة الأمور المتعلقة بكرة القدم وتنميتها.

وأكدت الشرطة الإندونيسية أنها تنسق لترتيب البروتوكولات الأمنية للتحضير لوصول النجم البرتغالي.

من جانبه، قال هنري نوفيكا تشاندرا، المفوض الأول ورئيس العلاقات العامة في شرطة نوسا تينقارا الشرقية إن السلطات تواصلت مع رونالدو لشرح الخطة الأمنية وضمان سير أنشطته بسلاسة، رغم عدم الكشف عن تفاصيل جدول أعماله بالكامل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة قوية ضد الاتفاق، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.