القصة عن المدافع الروسي أليكسي بوغايف، الذي كان يوما ما، هدفا لأندية أوروبا، ولكن مع نهاية العام الماضي، أصبح جثة هامدة في ساحات القتال.

بوغايف قتل خلال غارة أوكرانية على الجيش الروسي، قرب فترة رأس السنة، وأصبحت قصته الحزينة رمزا لفداحة الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

بوغاييف النجم

الروس يتذكرون بوغاييف، خلال بطولة كأس أوروبا "يورو 2004"، عندما برز اسمه في خط الدفاع الروسي، وخاض مباراة كبيرة أمام كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال، وكذلك أمام منتخب اليونان، الذي حقق البطولة لاحقا.

وفقا لبعض المصادر، أصبح بوغايف هدفا لنادي تشلسي الإنجليزي بعد شراء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للفريق.

انتقال بوغايف للخارج فشل، واستمر في الدوري الروسي مع عملاق الدوري سسكا موسكو، لكنه سرعان ما أدمن الكحول، وتراجع مستواه، حتى اعتزل بسن 29 عاما.

نهاية حزينة

بعدها حكم عليه بالسجن لتسعة أعوام، بسبب تجارة المخدرات، وخلال تواجده في السجن، برزت له فرصة للخروج حرا، وهي عن طريق المشاركة في الحرب مع الجيش الروسي.

ولكن نهاية بوغايف كانت مأساوية، حيث قتل اللاعب السابق على يد الجيش الأوكراني، نهاية 2024، ولم تستطع عائلته استرجاع الجثة، بسبب النزاع المشتعل في المنطقة.

بوغايف الذي كان مثالا يحتذى به للشباب الروسي، أصبح ضحية حرب قاسية، أودت بحياة الآلاف من الروس والأوكرانيين.