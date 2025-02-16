تقدم ليفربول بهدفين عن طريق لويس دياز ومحمد صلاح في الدقيقتين 15 و37، فيما سجل ماتيوس كونيا هدف وولفرهابتون في الدقيقة 67.

ورفع الريدز رصيده للنقطة 60 في صدارة الترتيب، موسعا الفارق مع آرسنال إلى 7 نقاط، فيما توقف الوولفز عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 23 محتلا صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بفارق 4 أهداف عن إيرلينغ هالاند.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح وصل إلى هدفه رقم 101 بملعب أنفيلد خلال مباريات البريميرليغ.

كما بات صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافا من علامة الجزاء في تاريخ الريدز بالدوري الممتاز، بالتساوي مع ستيفن جيرارد، بواقع 32 هدفا.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025

1- محمد صلاح 23 هدف

2- إيرلنغ هالاند 19 هدف

3- كريس وود 18 هدف

4- ألكسندر إيزاك 17هدف

5- بريان مييومو 14 هدف

6- كول بالمر 14هدف

7- ماثيوس كونها 12 هدف

8- كاستن كلويفرت 11 هدف

9- أولي وانكينز 11 هدف

10- جون فيليب ماتيتا 11 هدف