ووصل رصيد ريال مدريد في الصدارة إلى 51 نقطة، بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد الذي فرط في فرصة اعتلاء الصدارة، و3 نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث الذي يستضيف رايو فايكانو الإثنين.

والفريق الكتالوني المستفيد الأبرز من هذه الجولة، إذ بات بإمكانه اعتلاء الصدارة إن حقق الفوز في لقائه مع صاحب المركز السادس.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة، وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 15 بتسديدة من مسافة قريبة مكللا هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يحصل جود بلينغهام على بطاقة حمراء، بعد مشادة مع الحكم في الدقيقة 39.

وأدرك أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا التعادل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، حصل عليها بعدما تعرض لتدخل من إدواردو كامافينغا داخل المنطقة.

ودفع حامل اللقب ثمن إهدار العديد من الفرص لتعزيز تقدمه، إحداها كانت من نصيب فينيسيوس جونيور من مسافة قريبة.

وفي مباراة لاحقة، فرط أتلتيكو مدريد في فرصة ارتقاء صدارة الدوري، بتعادله مع ضيفه سلتا فيغو 1-1، السبت.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتصدر.

وكان أتلتيكو على موعد مع ارتقاء الصدارة في حال فوزه على سلتا فيغو وهذا ما لم يحدث.

على الجانب الآخر، رفع سلتا فيجو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعانى أتلتيكو مدريد نقصا عدديا مبكرا في صفوفه بعد طرد لاعبه بابلو باريوس في الدقيقة السابعة، قبل أن يدفع ثمن ذلك بتسجيل سلتا فيغو هدف التقدم عن طريق ياغو أسباس من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 81 سجل ألكسندر سورلوث هدف التعادل لفريق العاصمة.