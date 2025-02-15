وأضاف الإسباني عقب لقاء مانشستر سيتي بنيوكاسل يونايتد والذي انتهى بتفوق السيتي برباعية دون رد سجل منها مرموش ثلاثة أهداف: "هذا رائع. لقد كان جيدا حقا في ألمانيا مع آينتراخت فرانكفورت"، وذلك وفق ما نقل موقع سي إن بي سي سبورت.

وتابع غوارديولا حديثه عن مرموش: "لاعب بهذه الجودة في المساحات لا يُصدق، هذا سيمنحه الكثير من الثقة، التواصل مع سافيو وإيرلينغ (هالاند) كان مذهلا".

كان النجم المصري المنتقل حديثا إلى مان سيتي قد قاد، يوم السبت، "السيتيزن" إلى عبور محطة نيوكاسل برباعية كان للدولي المصري نصيب الأسد "بهاتريك".

وافتتح مرموش رصيد أهدافه بقميص مانشستر سيتي خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

وسجل مرموش هدفين في غضون خمس دقائق فقط، مستفيدا من تمريرتين لحارس المرمى البرازيلي إيدرسون ولاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقتين 19 و24.

وأضاف اللاعب المصري هدفا ثالثا في الدقيقة 33 بعد تمريرة من زميله البرازيلي سافينيو.

وتجاوز مانشستر سيتي بهذا الفوز كبوة الخسارة في الجولة الماضية أمام أرسنال بنتيجة 1- 5 ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويقفز للمركز الرابع.

أما نيوكاسل يونايتد فقد تجمد رصيده عند 41 نقطة بعد خسارة ثانية على التوالي، ليتراجع للمركز السابع في جدول الترتيب.