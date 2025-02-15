ونقل موقع مانشستر سيتي عن مرموش قوله: "يوم مذهل شعور لا يصدق، إنها أول ثلاثية في مسيرتي، لذا فهو شعور رائع حقا".

وتابع: "منذ بداية المباراة، ركزنا حقا على العمل منذ الدقيقة الأولى وأنجزنا المهمة".

وأضاف مرموش: "كان كل شيء سريعا لذا أنا سعيد حقا بمساعدة الفريق، أهم شيء هو الحصول على النقاط الثلاث وقد فعلنا ما بوسعنا دائما".

وشدد: "يجب أن أشكر أيضا زملائي في الفريق ومدربي والموظفين، كل شخص ساعدني منذ اليوم الأول في الشعور بأنني جزء من هذه العائلة، لقد ساعدوني في إظهار صفاتي وفي الوصول إلى حيث وصلت اليوم".

وأردف عمر: "إنها مجرد البداية ونحن نتطلع إلى المباريات القادمة، أنا سعيد حقا لأنني ساعدت الفريق، ولكن الآن انتهت المباراة، نتطلع إلى المباراة القادمة (ضد ريال مدريد) ونبدأ في التركيز عليها".

وحظي مرموش صاحب الـ 26 عاما بتصفيق حار من جماهير مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد عندما تم استبداله بجيريمي دوكو بعد أدائه المتميز وكان المهاجم حريصا على شكر الجماهير على دعمهم الرائع.

وقال: “الجماهير رائعة ولقد كانت أجواء مذهلة".

وختم حديثه: "أود أن أشكر الجماهير على التصفيق اللطيف حقا وآمل أن يكون هناك المزيد".

بدأ المصري التسجيل في ملعب الاتحاد بعد 19 دقيقة، حيث استغل تمريرة إيدرسون الطويلة ليضعنا في المقدمة بهدوء، مما ساعد حارس مرمى فريقنا البرازيلي على تحقيق تاريخ جديد بعدما أصبح أكثر حارس يصنع أهداف في الدوري برصيد ستة.

ضاعف مرموش النتيجة بعد خمس دقائق بتسديدة في الزاوية السفلية، قبل أن يكمل ثلاثيته بعد فترة وجيزة ثم أضاف جيمس مكاتي الهدف الرابع في وقت متأخر من المباراة.

حصل النجم المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة وأعرب مرموش، الذي استقر في تشكيلة مانشستر سيتي بسلاسة منذ وصوله في يناير، عن سعادته في مقابلة بعد المباراة.