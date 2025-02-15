وافتتح مرموش رصيد أهدافه بقميص مانشستر سيتي خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

وسجل مرموش هدفين في غضون خمس دقائق فقط، مستفيدا من تمريرتين لحارس المرمى البرازيلي إيدرسون ولاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقتين 19 و24.

وأضاف اللاعب المصري هدفا ثالثا في الدقيقة 33 بعد تمريرة من زميله البرازيلي سافينيو.

هدف مان سيتي الرابع حمل توقيع هدف جيمس ميكاتي (83).

وتجاوز مانشستر سيتي بهذا الفوز كبوة الخسارة في الجولة الماضية أمام أرسنال بنتيجة 1- 5 ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويقفز للمركز الرابع.

أما نيوكاسل يونايتد فقد تجمد رصيده عند 41 نقطة بعد خسارة ثانية على التوالي، ليتراجع للمركز السابع في جدول الترتيب.

وانضم عمر مرموش لصفوف مانشستر سيتي قادما من ينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي مقابل 75 مليون يورو.

وشارك مرموش في أربع مباريات بقميص الفريق الإنجليزي أمام تشيلسي وأرسنال في الدوري، وليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك بديلا لدقائق قليلة في مواجهة ريال مدريد بذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وقبل وصوله إلى النادي الإنجليزي، سجل عمر مرموش 20 هدفا بقميص فرانكفورت في مسابقات الدوري وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي.