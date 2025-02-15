مرتضى منصور تحدث في رسالته عن تجاوز الخلافات السابقة معبرا عن أمله في الشفاء العاجل للرئيس التاريخي للنادي الأهلي.

وكان الخطيب قد قال على هامش الحفل الذي كشف عن تصميم ملعب الأهلي الجديد والذي أقيم في معبد حتشبسوت، الجمعة: "منذ عام 2023 وأنا أعاني من ظروف صحية وطلبت الحصول على إجازة طويلة، لكن وقتها دخل الراحل العامري فاروق (نائب رئيس النادي الأهلي آنذاك) في غيبوبة فواصلنا جميعا دون راحة".

وأوضح "قبل 3 أشهر كنت بحاجة للابتعاد عن الضغوطات مجددا ولكن واصلت حتى انتهينا من سوق انتقالات يناير والآن الإعلان عن إنشاء استاد الأهلي، ولذلك أستأذنكم في الابتعاد لفترة الآن من أجل إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة".

رد منصور جاء عبر حسابه على منصة فيسبوك حيث كتب: "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالي يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المنحة من الله أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب".

وأضاف منصور: "أدعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلي أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالما، ويعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".