وأعلن الاتحاد الليبي تفعيل بند شراء محمود كهربا من الأهلي بشكل رسمي.

وكتب محمود كهربا عبر حسابه الرسمي: "أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب وزملائي على الدعم والمساندة طوال فترة تواجدي في النادي ولجمهور الأهلي".

وأضاف: "كنتم دائما الداعم الأكبر لي بوجودكم في المدرجات ودعمكم في الأوقات الصعبة وهتافاتكم طوال فترة تواجدي في النادي وبين جدرانه منذ مرحلة البراعم والناشئين ثم العودة للفريق الأول".

وتابع: "أشكر كل فرد منكم على كل لحظة دعم ومحبة وأعدكم أنني سأظل دائما فخورا بأنني كنت جزء من هذا النادي وجزء من عائلتكم الكبيرة".

وختم رسالته: "إلى اللقاء وليس وداعا فأنتم دائما في قلبي".

وذكرت مصادر أن تعاقد الاتحاد الليبي مع محمود كهربا لمدة موسم ونصف الموسم، حيث يتدرب تحت قيادة خوان كارلوس غاريدو.

واستهل كهربا مشواره مع الاتحاد الليبي الذي انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة بهدف في مباراته الأولى.

وتقام مرحلة المجموعات في الدوري الليبي بمشاركة 35 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

ويلعب الاتحاد الليبي في المجموعة الثالثة التي تضم 9 فرق ويتأهل أول 3 إلى المرحلة النهائية.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي لعب كهربا 144 مباراة وخلالها سجل 48 هدفا ونصع 22 آخرين.