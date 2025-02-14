وقال الموقع إن غروس الذي رحل عن تدريب الفريق، وانتهت علاقته بالزمالك، تم إبلاغه رسميا منذ ساعات بأنه لن يكون المدير الفني للفريق، وأن هناك مدربا جديدا سيقود النادي.

وأشار الموقع إلى أن الزمالك أكد لغروس بأن الأمور سيتم إنهاءها بصورة ودية، وسيدفع النادي له الشرط الجزائي وفق بنود العقد بين الطرفين.

وبحسب مصدر فإن الزمالك يريد إنهاء الأمر مع غروس "بصورة ليس بها أي قضايا على النادي أو أزمات تضر بالفريق بعد ذلك".

وأضاف المصدر أن الزمالك سيدعو غروس لحفلة شاي قبل أن يغادر الاراضي المصرية عائدا إلى بلاده.

وأشار المصدر إلى أن غروس يشعر بحالة غضب، كونه يرى أنه لم يحصل على فرصته مع الزمالك.