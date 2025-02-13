وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، التي انتهت بتعادل مجنون 2-2، اندلع اشتباك عنيف بين كوريتس جونز وعبد الله ديكوري.

واحتفل جمهور إيفرتون في المدرجات بطريقة هيستيرية، ومنهم من نزل إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين، ما استدعى تدخل رجال الأمن لتدارك الموقف وإعادة الأمور إلى نصابها.

واستغرق الحكم وقتا طويلا لاحتساب الهدف، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، لوجود شبهة تسلل، إضافة إلى خطأ بحق مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، قبل أن يقرر بصحة الهدف وينهي اللقاء بعده بلحظات.

واندلعت الفوضى بعد أن احتفل لاعب إيفرتون ديكوري بطريقة مستفزة أمام جماهير ليفربول، عقب تسجيل هدف التعادل، وهو ما أثار غضب جونز لاعب ليفربول، ليندلع شجار عنيف بين اللاعبين.

وتدخل لاعبو الفريقين في المشادة، ما دفع الحكم مايكل أوليفر، الذي كان قد أطلق صافرة النهاية بالفعل، إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه جونز ودوكوري بسبب تصرفاتهما خلال الاشتباك.

لكن الدراما لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تلقى مدرب ليفربول، آرني سلوت، بطاقة حمراء هو الآخر بسبب الاحتجاج على الحكم، ليختتم ليلة لا تُنسى في ملعب جوديسون بارك، الذي استضاف آخر ديربي ميرسيسايد في تاريخه قبل انتقال إيفرتون إلى ملعبه الجديد في الموسم المقبل.

كما تعرض سيبكي هولشوف، مساعد مدرب ليفربول، للطرد أيضا، بسبب احتجاجه العنيف على قرار احتساب هدف التعادل المتأخر لإيفرتون.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز رقم 100 أمام إيفرتون في كافة البطولات، حيث حقق الفوز على حساب غريمه في 99 مناسبة عبر التاريخ.