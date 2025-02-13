وتضمن نص الخطاب حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: "لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة الفريق أمام المحلة".

وأضاف: "ولأن النادي لم يجد حلولا على أرض الواقع ولم يتم اتخاذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، أشار إلى أنه حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته - إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية".

ويحتل الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري المصري الممتاز برصيد 44 لقبا، المركز الثاني بترتيب المسابقة حاليا برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر.

وكان الأهلي قد طالب في خطاب رسمي، السبت الماضي، الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتحرك لإيقاف الأخطاء التحيكيمة "الفجة"، كما طالب بحكم أجنبي لموقعة الزمالك.

وطالب الأهلي في خطابه بسرعة تعيين خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام، كما طالب بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوروبية، لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك.

ووفق بيان للأهلي: "طالب النادي بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعده على النجاح، كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية".

جدير بالذكر أن الأهلي يلعب أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.