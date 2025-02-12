ومع انطلاق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، رفعت جماهير بطل إنجلترا صورة عملاقة، عليها نجم الفريق الإسباني رودري، وهو يقبل "الكرة الذهبية" التي حققها قبل أشهر.

وأثار اختيار رودري لجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب، جدلا كبيرا، حيث اعتبر نادي ريال مدريد أن نجمه فينيسيوس هو الأحق بالجائزة، وإنه "ظُلم" في الحفل.

ومع صورة دوري "المستفزة" لريال مدريد، كتبت الجماهير عبارة "توقف عن البكاء بحرقة".

بماذا رد فينيسيوس؟

قال البرازيلي فينيسيوس جونيور، إن اللافتة التي نشرتها جماهير فريق مانشستر سيتي، أثارت حماسه، وذلك بعدما تألق في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 3-2.

ويبدو أن اللافتة جاءت بنتائج عكسية، حيث قدم فينيسيوس مباراة مذهلة، بعدما تمكن الفريق الإسباني من قلب تأخره مرتين وفاز في النهاية 3-2.

وقال فينيسيوس لـ"موفيستار": "رأيتها، رأيت اللافتة. عندما تقوم جماهير الفرق المنافسة بالقيام بأشياء مثل هذه يعطوني المزيد من القوة لتقديم مباراة رائعة، وهنا قمت بهذا".

وحقق فينيسيوس جائزة "أفضل لاعب في المباراة".

تعليق غوارديولا

ومن جهته، قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لم يشاهد اللافتة وبدلا من ذلك أعرب عن أسفه لفشل فريقه الأخير في الحفاظ على التقدم في موسم مليء بالإحباط.

وتقدم مانشستر سيتي مرتين عن طريق إيرلينغ هالاند قبل أن يعادل الريال النتيجة في المرتين عن طريق كيليان مبابي، وإبراهيم دياز، ناشئ مانشستر سيتي السابق، قبل أن يسجل جود بيلينغهام هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.