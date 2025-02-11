ويعاني صلاح من حالة من الغموض بشأن مستقبله مع ليفربول، حيث لم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق حول تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

على الرغم من الأداء القوي الذي يقدمه محمد صلاح هذا الموسم، إلا أن مسألة عقده لا تزال تشغل الأوساط الرياضية.

وفي تصريحات لموقع "وين وين" الإيطالي قال لوفرين: "صلاح يعتقد أن هناك أمورا مفقودة من جانب النادي، وأتمنى أن يتم حلها قريبا. لكن الواقع هو أنه أقرب للمغادرة من البقاء".

وأضاف: "استنتجت أن النادي لا يظهر له الاحترام الكافي، أو على الأقل ليس كما يعتقد أنه يستحق. هو يحب ليفربول كثيرا ويريد البقاء، ولكن هناك أمور خلف الكواليس يجب أن ننتظر لنرى كيف ستتطور".

وجاءت تصريحات لوفرين بعد أن ألمح صلاح أكثر من مرة إلى أن هذا قد يكون آخر موسم له مع النادي الإنجليزي، خاصة بعد تأكيده في أكثر من مناسبة أن مفاوضاته مع النادي لا تشهد أي تقدم.

ويذكر أن لوفرين الذي رحل عن ليفربول في 2020 إلى زنيت سانت بطرسبرغ، ما زال على تواصل مستمر مع صلاح.

ورغم مغادرته، أكد المدافع الكرواتي أنه يتمنى بقاء صلاح في النادي، قائلا: "الجميع يريد له البقاء، وأنا شخصيا أريد ذلك أيضا".

وفيما يتعلق باحتمالية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي، قال لوفرين: "إذا قرر الرحيل، فلماذا لا؟ الدوري السعودي بدأ يصبح أكثر تنافسية. أعتقد أن صلاح سيكون واحدا من أكبر النجوم هناك، وسيجذب العديد من الجماهير".