وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعليمات الصحية التي فرضتها وزارة الشباب والرياضة لضمان سلامة اللاعبين أثناء المباريات.

وقال الاتحاد المصري لكرة اليد في بيانه اليوم الاثنين، إنه تم إرسال تعميم لجميع الأندية يشمل ضرورة تجهيز كل ملعب بمثل هذه الأجهزة، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف من قبل الفريق صاحب الأرض.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الإجراءات ستكون سارية على جميع الفئات، بما في ذلك منافسات الرجال والسيدات والمراحل السنية المختلفة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الاتحاد المصري على توفير أقصى درجات الحماية الطبية للاعبين، وذلك لضمان سلامتهم في جميع المباريات المحلية.