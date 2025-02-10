ووفقا لتقارير أولية من هيئة الإذاعة التنزانية، لم تحدث إصابات خطيرة بين اللاعبين نتيجة للحادث، باستثناء إصابات طفيفة.

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق دودوما لهذا الحادث الاثنين، في المنطقة الواقعة بين نانجورونكورو وسومانجا حيث سقطت السيارة في النهر.

وأكد الأمين العام للفريق، فورتوناتوس جونسون، الحادثة موضحا أن جميع اللاعبين مصابون.

وكان دودوما جيجي لعبوا بالأمس مباراة في الدوري التنزاني ضد نادي نامونجو، وانتهت بالتعادل 2-2.