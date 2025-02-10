وبهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة صاحب المركز الثالث إلى 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ونقطتين خلف ريال مدريد المتصدر بعد تعادل فريقا العاصمة 1-1 في مباراة قمة السبت.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل من مسافة قريبة في الدقيقة السابعة، لكن روبن فارغاس أدرك التعادل من هجمة مرتدة سريعة بعد دقيقة واحدة.

وشارك لوبيز بديلا وسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق، أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للبديل لوبيز إثر تدخل عنيف على جبريل سو.

ورغم النقص العددي سجل إريك غارسيا الهدف الرابع من ضربة رأس في الدقيقة 89.