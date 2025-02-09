وانتهى اللقاء بتعادل ريال مدريد على أرضه، بنتيجة 1-1، مع غريمه أتلتيكو مدريد، الذي استفاد من قرار ركلة جزاء أثار الجدل في الشوط الأول.

الحالة الجدلية

وبدأ الجدل عندما احتسب حكم الفيديو المساعد (VAR) ركلة جزاء على لاعب "الملكي" أوريليان تشواميني، بسبب قيامه بدهس قدم لاعب أتلتيكو مدريد سامو لينو.

الجدل هو أن حالة الدهس على القدم، أتت بعد أن خرجت الكرة من اللعب، إلى خارج منطقة الجزاء، مما يعني أن الخطأ لم يؤثر على أتلتيكو مدريد.

لكن الحكم أصر على احتساب ركلة الجزاء، بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو ما أثار غضب لاعبي ريال مدريد ومدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ماذا قال أنشيلوتي؟

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد التعادل 1-1، قال أنشيلوتي: "أطلق حكم الفيديو المساعد ركلة الجزاء، لكنه كان قريبا من الموقف وشاهد ما حدث".

وشدد: "متابعو كرة القدم لا يفهمون ماذا يحصل".

وأكمل أنشيلوتي: "لا أريد الدخول في الجدل. أفضل الحديث عن المباراة. لقد خرجنا من المباراة بالتعادل، الفريق كان جيدا خاصة في الشوط الثاني".

شكوى "الملكي"

وتأتي الواقعة بعد أيام قليلة من تقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب القرارات المثيرة للجدل للحكم الذي أدار المباراة التي انتهت بخسارته بهدف أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، السبت.

وطالب حامل اللقب "بإصلاح هيكلي" لمنظومة التحكيم في إسبانيا بعد التقييم الكارثي لأداء الحكم أليخاندرو مونيز رويز، وحكم الفيديو المساعد خافيير إغليسياس فيلانوفا بعد أن حصل كارلوس روميرو، صاحب هدف إسبانيول على بطاقة صفراء فقط في تدخل وصفه ريال مدريد بأنه كان وحشيا ضد مهاجمه كيليان مبابي، وإلغاء هدف سجله فينيسيوس جونيور.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوزان: "ما حدث في هذه المباراة تجاوز احتمالات الخطأ البشري أو تفسير قرارات الحكام".

وأضاف: "ما حدث يمثل ذروة منظومة تحكيم أصبحت غير موثوق بها تماما، ووصلت القرارات ضد ريال مدريد إلى مستوى من التلاعب والغش في المسابقة لم يعد من الممكن تجاهله".