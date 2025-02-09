انضم نيكو غونزاليس لصفوف السيتي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية قادما من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو، وشارك في فوز فريقه الجديد بصعوبة على ليتون أورينت بنتيجة 2-1 السبت.

ولكن لاعب الوسط الإسباني الشاب اضطر لمغادرة الملعب بعد مرور 20 دقيقة فقط بعدما تعرض لكدمة قوية في الظهر.

وصرح غوارديولا عبر قناة (بي بي سي سبورت): "مرحبا به (نيكو غونزاليس) في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحكامه، أعتقد أنه بات الآن أكثر دراية بطبيعة الحكام، لأنه ليس أمرا سهلا، وتكون القرارات صعبة عندما تواجه فريقا من الدرجات الأدنى".

وأضاف المدرب الإسباني: "لعبنا مباراة جيدة. مباريات كأس الاتحاد تبقى دائما مثيرة، وكنا نعلم أنهم فريق منظم وقوي بدنيا يجيد الانطلاق في المساحات، ولكننا قدمنا أداء جيدا، وأوجدنا الكثير من الفرص وأنا سعيد بالتأهل".

وتابع: "لا أعتقد أننا عانينا في الشوط الأول، ربما واجهنا بعض الصعوبات في أول ربع ساعة، وبعدما تقدموا بهدف أول، سيطرنا على المباراة وأوجدنا الكثير من الفرص".

وبسؤاله عن مدى شعوره بالإحباط بعد اضطراره لإشراك الثنائي فيل فودين وكيفن دي بروين من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، أتم غوارديولا تصريحاته: "لا بالطبع، هذا سبب وجودهما. نتعامل مع كأس الاتحاد بجدية شديدة، والدفع بالثنائي كان أفضل قرار اتخذته، أنا سعيد بكيفن دي بروين لقد سجل هدف الفوز بعد تحرك جيد للغاية".