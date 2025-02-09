تقدم الأرجنتيني خوليان ألفاريز لأتليتكو قبل أن يتعادل الفرنسي كيليان مبابي للريال لتنتهي المباراة بالتعادل، وهي النتيجة التي تبقي الفريق الملكي في صدارة الدوري برصيد 50 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتليتكو صاحب المركز الثاني.

هذا ويحتل برشلونة المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة قبل أن يلعب، الأحد، أمام إشبيلية.

وتقدم أتليتيكو في النتيجة عندما سجل ألفاريز هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعدما دهس أوريلين تشواميني قدم سمويل لينو داخل المنطقة، لكن مبابي أدرك التعادل في الدقيقة 50 مستغلا كرة مرتدة.

ويعد هذا التعادل هو الثالث على التوالي بين الفريقين في مسابقة الدوري الإسباني على مدار الموسمين الحالي والماضي.