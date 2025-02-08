وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الدولي الأوروغوياني أذهل الجميع بمعدل عمله ومساهمته الشاملة في فوز فريقه على توتنهام في إياب الدور قبل النهائي بكأس الرابطة، الخميس، رغم أنه لم يحصل على فرصة حقيقية للتسجيل.

وتناوب نونيز مع دييغو جوتا في مركز المهاجم الصريح، بينما تم استخدام الجناح لويس دياز كرقم تسعة وهمي في عدة مناسبات.

ويرجح أن يبدأ جوتا مباراة الفريق أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يحتاج اللعب لدقائق أكثر بعدما شارك كبديل في مباراة توتنهام، عقب غياب 4 مباريات بسبب الإصابة.

تغير الأدوار الهجومية في ليفربول

وقدم تألق نونيز أملا أن اللاعب ما زال لديه مستقبل بالنادي، ويعتقد سلوت أن ذلك يعود إلى فهم أكبر لما يريده من المهاجم.

وقال سلوت: "بشكل عام، أعتقد أننا استخدمنا المهاجم الصريح بشكل أفضل مما فعلنا مع بداية الموسم".

واعتبر البعض أن تصريحات سلوت تعني "تغيرا" في طريقة اللعب الهجومية للفريق، والتي اعتمدت بشكل كبير على فاعلية الجناح المصري محمد صلاح، وهو هداف الفريق والدوري بشكل عام.

وأضاف سلوت: "أعتقد أنه في بداية الموسم كنا نعتمد بشكل أكبر على الأجنحة، ولكني أرى أننا بدأنا استخدام مهاجمنا الصريح بشكل أكبر في المواقف التي يجب علينا استخدامه فيها".

وأكد: "نتيجة لهذا يتواجد هؤلاء اللاعبون في مواقف واعدة، ولديهم نفس الجودة التي يمتلكها أجنحتنا".

وأكمل: "لذلك، إذا وضعت جوتا في موقف واعد أو لو لعب دياز أو داورين في ذلك المركز. سيمنحوننا ما نأمل فيه وهو الأهداف وصناعتها".