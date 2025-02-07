وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، يوم الجمعة، أن فينغر حرص علي زيارة مقر الاتحاد والتقي رئيسه هاني أبوريدة.

وقال فينغر في مؤتمر صحفي: "البيئة هنا خصبة للتنافس في مجال كرة القدم. ونشرف على مشروع تطوير المواهب بمصر للمنافسة عالميا"

وأضاف: "نريد مشاهدة أندية في مستوى عالمي بكل مكان. ونؤمن أننا نستطيع أن نقوم بعمل كبير معا".

وكان عدد من مسؤولي فيفا سبقوا فينغر في الوصول للعاصمة المصرية القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لأجل تطوير الموهوبين.

وتأتي ورشة العمل في إطار استراتيجية "الجبلاية" لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة مع مسئولي فيفا.