ونشرت صفحة النادي على منصة إكس صورة لمرموش وكتبت عليها: "تم التصويت له باعتباره أفضل لاعب في شهر يناير".

كان مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أعلن في 23 يناير الماضي، رسميا ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة 5 سنوات.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كحوافز إضافية".

وكان مانشستر قد دخل مفاوضات مع النادي الألماني طوال الأيام الماضية، أثمرت عن نجاحه في التوصل لاتفاق بشأن ضم مرموش في يناير الجاري.