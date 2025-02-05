كان لقاء الذهاب في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية قد انتهى في لندن بتقدم توتنهام بهدف دون رد.

وعزز سبينس (24 عاما) مركزه في تشكيلة المدرب أنجي بوستيكوجلو التي عانت من الإصابات على مدى شهرين وساعد في حرمان حامل اللقب من الحصول على أفضلية من مباراة الذهاب التي فاز بها الفريق في يناير ويسعى الآن لمساعدة توتنهام على بلوغ النهائي.

وتعرض توتنهام لضربات متكررة لخط دفاعه إذ من المرجح أن يغيب رادو دراجوسين لنهاية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة بينما يغيب أيضا المدافعون كريستيان روميرو وديستني أودوجي وميكي فان دي فين عن المباريات.

وقال سبينس للصحفيين أمس الثلاثاء: "بوسعي إيقاف خطورة أي لاعب، صلاح لاعب رائع وهو في حالة جيدة لكن يتعين عليك إبطال ما يجيده".