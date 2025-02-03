وأكدت تقارير أن راموس يجري الفحوصات الطبية للتوقيع مع نادي مونتيري المكسيكي، حيث سيخوض صاحب الـ38 عاما مغامرة جديدة في عالم كرة القدم.

وقد يستفاد مونتيري من خبرة المخضرم الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل، حيث يشارك مونتيري في المجموعة الخامسة مع إنتر ميلانو الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا الياباني.

وحقق راموس العديد من الألقاب في مسيرته، أبرزها كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وكان راموس يعتبر من أبرز المدافعين في جيله، وكان أساس "الجيل الذهبي" لريال مدريد ومنتخب إسبانيا.