ويلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال، مساء الأحد، على ملعب الاتحاد في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي مباراة قد تشهد ظهور النجم المصري مجددا فيها لقيادة هجوم السيتي.

وعلق دي بروين على أداء زميله الجديد مرموش خلال المباراة الماضية في الدوري لمانشستر سيتي أمام تشيلسي، قائلا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "عمر قدم مباراة رائعة وأظهر إمكانيات متميزة".

وتحدث لاعب الوسط البلجيكي عن مرموش قائلا: "إنه لاعب قادر على الركض خلف المدافعين، كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، هذا النوع من اللاعبين افتقده الفريق في الماضي، ووجوده يعزز قوة التشكيلة".

وانضم مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي قبل أيام قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، وذلك بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني.

وشهدت فترة الانتقالات الأخيرة أيضا تعزيز صفوف مانشستر سيتي بالتعاقد مع كل من عبد القادر خوسيانوف وفيتور ريس، ما أضاف مزيدا من الخيارات للفريق في مختلف البطولات.

كما أثنى دي بروين على الدور الذي لعبه خوسيانوف خلال المباراة، حيث قال: "شارك خوسيانوف في بداية اللقاء عندما كان الفريق يواجه بعض الصعوبات، لكنه قدم أداء قويا ويجب أن يكون فخورا بما قدمه، خاصة في سن العشرين".

ويأمل مانشستر سيتي في الاستفادة من هذه التدعيمات الجديدة لتعزيز فرصه في المنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الجاري.