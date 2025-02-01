وانتصر ليفربول خارج ملعبه على بورنموث العنيد، بنتيجة 2-0، بفضل هدفين من صلاح، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 30، ثم من تسديدة ملتفة في الدقيقة 75.

ولم يخسر بورنموث في 11 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهة ليفربول، ويعتبر من أعتى الفرق منذ فترة الأعياد.

أرقام صلاح

وبتسجيله هدفين، وصل صلاح للهدف رقم 21 في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أنه تجاوز الـ20 هدفا في الموسم، للمرة الخامسة في تاريخه بالبريميرليغ.

وأصبح صلاح واحدا من 5 لاعبين فقط، استطاعوا أن يسجلوا 20 هدفا بالموسم، لخمسة مواسم أو أكثر.

كما وصل صلاح للهدف رقم 178 له في البريميرليغ، ليتسلق للمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري، متفوقا على الإنجليزي فرانك لامبارد.