وواجه بطل النرويج نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي، ضمن منافسات بطولة يوروبا ليغ، يوم 23 يناير الماضي، وانتصر عليه بنتيجة 3-1.

وحققت المباراة، التي أقيمت على ملعب أسبميرا في مدينة بودو بالنرويج، والتي تبلغ سعته 8270 متفرج، 735 ألف كرونة نرويجية (حوالي 65 ألف دولار)، تم التبرع بها كلها للصليب الأحمر للعمل الإنساني في قطاع غزة.

وأصدر النادي بيانا أوضح فيه أن الأموال التي تم جمعها من المباراة ستستخدم لدعم جهود الإغاثة في غزة من خلال الصليب الأحمر.

وجاء في البيان: "كما قلنا من قبل، ونكرر الآن: لا يمكن للنادي أن يظل صامتا إزاء المعاناة وانتهاكات القانون الدولي في أجزاء أخرى من العالم. في الوقت نفسه، يكاد يكون من المستحيل تجاهل الجانب السياسي قبل هذه المباراة، لكننا نادي كرة قدم، ولسنا جهة فاعلة سياسية".

تابع البيان: "نحن ملتزمون بالمساهمة في الأعمال التي نفخر بها خارج ملعب كرة القدم. والآن نريد أن نظهر أن أقوالنا مدعومة بالأفعال. نحن نتبرع بجميع عائدات التذاكر من مباراتنا على أرضنا ضد مكابي تل أبيب إلى الصليب الأحمر، وسيتم استخدامها في العمل الإنساني في غزة".