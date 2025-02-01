وابتعد المهاجم البالغ من العمر 27 عاما عن المشاركة مع مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد روبن أموريم، ويسعى للبحث عن ناد جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبدو أن أستون فيلا على استعداد لتقديم عرض لإخراجه من مانشستر يونايتد، حيث علمت (بي ايه ميديا) أن النادي تقدم بعرض لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.

وبعد مغادرة كل من جون دوران وإيمليانو بونديا، يتطلع أستون فيلا لضم سلاح هجومي جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية صباح يوم الاثنين.

وكان الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، يتطلع بشكل شخصي لضم راشفورد لصفوف فريقه.

ولم يلعب راشفورد مع الفريق منذ الفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي 2/1 في بطولة الدوري الأوروبي في 12 ديسمبر الماضي.