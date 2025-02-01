وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس، حيث تلقى استقبالا حارا من أكثر من 20 ألف مشجع في ملعب فيلا بيلميرو.

كانت الأجواء مكهربة حيث أضاءت الألعاب النارية سماء الليل، واحتفل الجمهور بعودة البرازيلي تحت لافتة إلكترونية كتب عليها "لقد عاد الأمير".

"لم شمل" هذا كان عاطفيا، للاعب البالغ من العمر 32 عاما، والذي وقع عقدا مدته 6 أشهر مع النادي، والذي ألمح إلى أنه يمكن تمديده في المستقبل.

ودخل نيمار إلى الملعب وهو يبكي، بينما حاول أن يتمالك نفسه، ويرد التحية لـ20 ألف تجمعوا من أجله.

وجاء نيمار قادما من الهلال السعودي، حيث قضى فترة عصيبة، لم يلعب خلالها إلا قليلا، بسبب الإصابات.