وصمدت البرتغال التي بلغت نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها، نسبيا في الشوط الأول حيث أنهته متخلفة بفارق 4 أهداف (16-20)، لكنها استسلمت في الشوط الثاني أمام قوة أبطال العالم وأولمبياد باريس الذين سجلوا 20 هدفا أيضا مقابل 11 هدفا فقط لمنافسيهم.

وضربت الدنمارك موعدا في المباراة النهائية الأحد مع كرواتيا بطلة نسخة 2003، التي تغلبت على فرنسا 31-28 الخميس.

وتلتقي البرتغال مع فرنسا في اليوم ذاته في مباراة المركز الثالث.

وفرضت الدنمارك سيطرتها على كرة اليد العالمية بقوة في الأعوام الأخيرة، وتحديدا منذ تتويجها باللقب الأولمبي الأول في تاريخها عام 2016 في ريو دي جانيرو، أتبعته بلقبها الأول في بطولة العالم في نسخة عام 2019 التي استضافتها مشاركة مع ألمانيا.

وكرر المنتخب الاسكندنافي تفوقه في النسختين التاليتين في 2021 في مصر و2023 في بولندا والسويد، وصولا إلى تتويجها باللقب الأولمبي الثاني في باريس الصيف الماضي معوضة خسارتها نهائي 2021 في طوكيو، قبل أن تتوج بالمعدن الأصفر في أولمبياد باريس بفوزها الكبير على ألمانيا 39-26.