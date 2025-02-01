وسجل الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (58) ومصطفى فتحي (64) وإبراهيم عادل (70) ثلاثية بيراميدز، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة، بينما توقف رصيد الزمالك بخسارته الثالثة هذا الموسم عند 20 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأهلي الثاني حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على مودرن سبورت في ختام المرحلة، الأحد.

وهو الفوز الثاني لبيراميدز على الزمالك في تاريخ الدوري، والأول منذ 5 مواسم وتحديدا منذ تغلبه عليه بهدف نظيف في الدور الثاني لموسم 2018-2019.

وطالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء في وقت مبكر بعد ركلة ركنية وصلت فيها الكرة إلى أحمد سامي، الذي ارتدت رأسيته من يد محمود حمدي (الونش)، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب دون تدخل من حكم الفيديو المساعد.

وكانت أخطر فرص الزمالك في الدقيقة 31 حين مرر نبيل عماد (دونغا) كرة من ركلة حرة مباشرة إلى مصطفى شلبي، الذي انفرد تماما بمرمى شريف إكرامي الذي خرج ببراعة، وأبعدها فوصلت إلى التونسي سيف الدين الجزيري الذي سددها من مسافة قريبة لكن إكرامي تصدى لها ببراعة.

وتلقى الزمالك ضربة قاضية بإصابة صانع ألعابه المخضرم عبد الله السعيد فترك مكانه لمحمد السيد (44).

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 58 عبر ماييلي الذي استلم تمريرة رائعة من الظهير الدولي المغربي محمد الشيبي، فتوغل داخل المنطقة وراوغ محمود حمدي وسددها قوية سكنت شباك محمد عواد.

وضاعف بيراميدز تقدمه عبر مصطفى فتحي في الدقيقة 64 حين تسلم تمريرة إبراهيم عادل داخل المنطقة من الجهة اليسرى، فانفرد بمرمى عواد وتابعها في مرماه بسهولة.

ولم تمض سوى 6 دقائق حتى زاد ابراهيم عادل من جراح الزمالك بتسجيله الهدف الثالث، بعدما تسلم عرضية البديل رمضان صبحي فسددها مباشرة قوية من منتصف المنطقة فسكنت الشباك وسط ذهول لاعبي وجماهير الزمالك.