فريق غوارديولا سيواجه ريال مدريد، حامل لقب البطولة 15 مرة، في منافسات الملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال، فيما سيلعب سيلتك الاسكتلندي مع بايرن ميونخ الألماني، وهو فريق آخر كان سيواجهه سيتي بعدما تأهل لتلك المرحلة عقب فوزه على كلوب بروج البلجيكي 3/1 في آخر جولات مرحلة الدوري.

وستكون تلك المواجهة هي الخامسة بين مانشستر سيتي وريال مدريد في آخر ست مواسم. وفي العام الماضي أنهى الفريق الإسباني آمال سيتي في المحافظة على لقب دوري الأبطال، بعدما تغلب عليه بضربات الترجيح في ملعب "الاتحاد" في دور الثمانية بالبطولة.

وفي مايو من العام قبل الماضي، فاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4/صفر ليتأهل للنهائي عقب فوزه 5/1 في مجموع المباراتين، ليكمل ثلاثيته التاريخية بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1/صفر في النهائي الذي أقيم في إسطنبول، محققا اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد القرعة، قال غوارديولا: "حسنا الأمر بات مثل الديربي، سنواجه ريال مدريد للعام الرابع على التوالي".

وأضاف: "حسنا ريال مدريد وبايرن ميونخ كلاهما فريقين قويين، نأمل أن نكون في أفضل أحوالنا".

وتابع: "مباراة الذهاب ستكون في ملعبنا ثم سنخوض العودة بعد أسبوع في مدريد بأفضل شكل ممكن".