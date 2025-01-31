وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن عقود الثلاثي تنتهي في الصيف، وقد أصدر صلاح تحديدا عدة تصريحات علنية، وقال مطلع هذا الشهر إن تحقيق تقدم في المفاوضات أمر بعيد للغاية.

وتواصلت التكهنات التي تربط اسم صلاح بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين، وقال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، الخميس، إن اللاعب المصري "جائزة كبرى" وإن البلاد "ستحب تواجده".

ورفض ليفربول عرضا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (186.28 مليون دولار) من اتحاد جدة لضم صلاح في سبتمبر 2023، ولكن مع اقتراب نهاية عقد اللاعب، تزداد المخاوف من احتمالية رحيله المجاني بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت ردا على وزير الرياضة السعودي: "سأكون مندهشا إذا كان هناك أي شخص في أي مكان في العالم يقول لا نريد محمد صلاح".

وأضاف: "على مدار سنوات وهو يؤدي عملا جيدا للغاية، وعلى الأرجح يريد الجميع الحصول على خدماته. قام بعمل رائع دون نصيحتي لوقت طويل، لذلك ربما يمكنه الاستمرار في القيام بما هو أفضل لمسيرته، حتى دون نصيحتي".

وأكد: "هو ناضج وحكيم بما يكفي وقام بالعديد من الأشياء الذكية في مسيرته، سيتخذ القرار الصحيح لنفسه وأتمنى أن يكون قراره في مصلحتنا أيضا".

ولا يشارك سلوت في مفاوضات العقود حيث يتولى هذا المجال ريتشارد هيوز، المدير الرياضي، ولكنه أكد ما يرغب به للثلاثي صلاح وفان دايك وأرنولد، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لريال مدريد.

وقال: "أتحدث معهم، ليس بشكل يومي مثل ريتشارد، ولكني اتحدث معهم كثيرا، وسيكون من السخافة ألا أتحدث معهم بشأن مستقبلهم في كل المحادثات التي أجريناها".

وأضاف: "لكن، كما تعلمون على الأرجح، هذا شيء لن أناقشه. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالثلاثة الذين تنتهي عقودهم، بل تتحدث أيضا عن أمور مستقبلية مع لاعبين آخرين أيضا".