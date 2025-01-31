وتأهلت 8 فرق من مرحلة الدوري التي ضمت 36 فريقا مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما ستقام مرحلة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب في فبراير المقبل بين الفرق التي احتلت المراكز من التاسع وحتى 24.

وفيما يلي نتيجة قرعة الدور الفاصل: