وأصبح دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بعد تعديل لوائح تسجيل اللاعبين، مماثلين للوائح تسجيل اللاعبين في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"كاف"، من شأن هذه التعديلات أن تجعل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، أكثر جاذبية وإثارة لجماهير كرة القدم والمشاهدين عبر التلفزيون، بالإضافة إلى الرعاة والشركاء في إفريقيا وحول العالم.

كما أن من شأن هذه التغييرات أيضا أن تساهم في تحسين مستوى الأندية الإفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة خلال يونيو ويوليو 2025.

وقررت اللجنة التنفيذية لكاف أيضا، تمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية حتى يوم 28 فبراير 2025.