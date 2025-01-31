وأوضح سكالوني، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، رغبة اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، والفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، في البقاء ضمن تشكيلة المنتخب.

وصرّح سكالوني لشبكة (دي سبورتس) قائلا: "أول ما يقال إن ميسي وزملاءه يدركون أن قدرا معقولا من الوقت يفصلنا عن كأس العالم وإن ميسي والجميع حريصون على اللعب في كأس العالم".

وأضاف: "سيتعين علينا الانتظار لنرى كيف تسير الأمور. إنه (ميسي) يعرف ما نفكر فيه وهو الأذكى بيننا جميعا".

وتحدث سكالوني أيضا عن قرار المهاجم أنخيل دي ماريا باعتزال اللعب الدولي بعد فوزه بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية العام الماضي، حيث قال "بناء على ما قاله، انتهى الأمر. وبأفضل طريقة ممكنة. لو كان فيلما أو كتابا من تأليفه، فلا أعتقد أنه كان سيكتبها بنفس الجودة التي أنهى بها الأمر".

وكانت صحيفة "إل ناسيونال" قد كشفت مفاجأة مدوية بحديثها عن إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن "التجديد مع (فريقه الحالي) إنتر ميامي هو المفتاح الذي يجعل ميسي أقرب إلى برشلونة".

وأوضحت ذلك بالقول: "النجم الأرجنتيني، وهو في الـ37 من عمره لا يزال لديه ما يقدمه في عالم كرة القدم. ومع وجود عقد مع النادي الأميركي حتى نهاية العام الحالي، عليه الآن إعادة النظر في مستقبله".

وأضافت: "بالنسبة للفريق الأميركي، فإن التجديد سيتم عاجلا وليس آجلا. يريد إنتر ميامي تجديد عقد ميسي حتى ديسمبر 2026، أي بعقد لموسم آخر، وهو أمر قد يدفع الأرجنتيني إلى الاعتزال مع انتهاء الموسم الأميركي، لكنه سيكون أيضا طريقة مثالية للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مع العلم أن الأرجنتيني سيكون الاسم الكبير على الملصق. وهذا التجديد يعني أيضا فتح الطريق لعودة محتملة إلى برشلونة".

وتابعت الصحيفة قائلة: "يجب الأخذ في الاعتبار أنه إذا انتهى ميسي بقبول التجديد مع إنتر ميامي، وتوقيع عقده الثاني مع فريق فلوريدا، فإن ذلك سيوفر له ميزة إضافية. وبهذه الطريقة، سيتم تفعيل البند الموجود في أندية الدوري الأميركي لكرة القدم تلقائيا بحيث يمكن إعارة أي لاعب كرة قدم يلعب موسمين في الولايات المتحدة إلى نادٍ آخر خلال الأشهر التي لا توجد فيها منافسة".

وأوضحت أن: "المنافسة الأميركية تتوقف بين شهري نوفمبر ومارس، حيث أن الدوري الأميركي يبدأ وينتهي في نفس العام، فيمكن للاعبين خلال هذه الفترة الذهاب إلى نادٍ آخر. ويمكن لإنتر ميامي السماح لميسي بالرحيل خلال هذه الأشهر حتى يتمكن من الوصول إلى يونيو 2026، عندما تبدأ كأس العالم، بكامل لياقته البدنية وبوتيرة تنافسية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه: "هنا سيظهر برشلونة، (كفريق محتمل يعود إليه ميسي). في الماضي، عاد لاعبون مثل تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش إلى الأندية التي لعبوا فيها في الماضي، مثل أرسنال وميلان على التوالي".