وحقق الفراعنة أفضل مركز لهم في البطولة منذ نسخة عام 2001 التي أقيمت في فرنسا واحتل خلالها المنتخب المصري المركز الرابع كأفضل إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصل خلالها المنتخب الوطني على المركز الخامس في بطولة العالم.

وكان المنتخب المصري احتل المركز السادس في نسخة 1995 والتي أقيمت في أيسلندا، بعد الهزيمة أمام كرواتيا في ربع النهائي بنتيجة 16 / 30 ، كما احتل المركز السادس أيضا في نسخة 1997 والتي أقيمت في اليابان، بعد الهزيمة أمام فرنسا بنتيجة 19 / 22.

وتواجد المنتخب المصري، في المركز السابع في نسخة 1999 والتي أقيمت في مصر، بعد الهزيمة أمام روسيا في دور الثمانية بنتيجة 16 / 20، وحقق المنتخب المصري أفضل إنجاز تاريخي في نسخة 2001 التي أقيمت في فرنسا بعد احتلاله المركز الرابع، وذلك بعد الهزيمة أمام فرنسا في الدور قبل النهائي بنتيجة 21 / 24.

واحتل المنتخب المركز الثامن في نسخة 2019 التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك، بعدما خسر أمام إسبانيا في مباراة تحديد المراكز بنتيجة 31 / 38 ، كما جاء في المركز السابع في نسخة 2021 التي أقيمت في مصر، بعد خسارته أمام الدنمارك بنتيجة 38 / 39.

كما أنهى المنتخب نسخة 2023 التي أقيمت في بولندا والسويد في المركز السابع أيضا بعد هزيمته من منتخب السويد في دور الثمانية بنتيجة 22 / 26.