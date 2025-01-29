وذكر الحساب الرسمي لنادي الريان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن النادي وافق على طلب اللاعب بفسخ تعاقده مع النادي.

وذكر النادي :"توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بنشرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناء على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

وأكد النادي :"كل التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".

وأشارت مصادر مصرية، إلى أن المسؤولين في النادي الأهلي يستعدون للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، اتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بنشرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل.

ويرغب الأهلي في ضم جناح أجنبي أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويتبقى الوصول لاتفاق نهائي مع بعض اللاعبين المرشحين.