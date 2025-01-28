وداع غير لائق

واعتبر البعض أن الأهلي لم يودع معلول بطريقة لائقة، خاصة أن اللاعب يعتبر من أساطير الفريق، حيث قضى أكثر من 8 أعوام في صفوف عملاق إفريقيا.

وكتب أحد النشطاء على موقع إكس: " الأهلي نادي ليس لديه عزيز وسيستغني عن علي معلول الذي لن يرتدي قميص الأهلي مرة أخرى بعد إصابته الطويلة".

وكتب إسلام عماد: "معلول هو أعظم لاعب غير مصري دخل النادي الأهلي.. الطبيعي والمنطقي أن يعتزل في النادي الأهلي".

كولر هو السبب

وهاجم عدد من جماهير الأهلي مدرب الفريق مارسيل كولر، واتهمته بأنه السبب في رحيل معلول، لأنه أراد الاستغناء عنه وفرض هذا الأمر على الإدارة.

من جهته، كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من رحيل معلول.

وقال شوبير: "في استماتة من إدارة الأهلي لبقاء علي معلول على الأقل لنهاية الموسم، لكن هناك إصرار شديد من كولر على عدم قيده حتى الآن، إدارة الاهلي لا تجبر مدرب على شيء معين لكنها تحاول أن تصل لحل ما".

حرج داخل الأهلي

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية، خلال الساعات الماضية، إن هناك حرج بالغ داخل النادي الأهلي، بسبب عدم قيد علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

وأوضح أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يرفض قيد اللاعب في قائمة الفريق، ما جعل وكيل علي معلول يصدر بيانا كشف خلاله رحيل اللاعب التونسي، لرفع الحرج عن النادي الأهلي.

علق الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين على خبر رحيل نجم النادي الأهلي علي معلول عن الفريق، معبرا عن حزنه من ذلك الخبر كونه أحد أساطير النادي الأهلي الذي حقق معهم العديد من البطولات.

وقال الكاتب والسينارست عمرو محمود ياسين إنه ضد قرار رحيل علي معلول عن فريق الكرة بالنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لابد على الإدارة احترام رغبة الجماهير.