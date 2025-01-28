وقال الهلال: "يعرب النادي عن شكره وتقديره لنيمار على ما قدمه طوال مسيرته في الهلال، ويتمنى للاعب التوفيق".

وانضم النجم الدولي البرازيلي إلى الهلال مقابل 90 مليون يورو في أغسطس 2023 لمدة موسمين، لكنه لم يلعب سوى 7 مباريات مع الفريق بسبب الإصابات.

ولم يشارك نيمار (32 عاما) سوى في مباراتين هذا الموسم، وكان آخرهما ظهوره بديلا في نوفمبر الماضي.

وغاب نيمار عن معظم فترة عقده، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل ضد أوروغواي في أكتوبر 2023، ضمن تصفيات كأس العالم.

وارتبط اسم نيمار بشكل كبير بالعودة إلى سانتوس البرازيلي، فريقه السابق.

ولا يزال نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة قدم، بعد انتقاله مقابل 222 مليون يورو من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017.