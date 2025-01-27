وأكد جون إدوارد وكيل علي معلول رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال في بيان "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة".

وأفاد موقع يلاكورة بأن معلول قام بتوديع الجهاز الطبي في النادي الأهلي، عقب نهاية مران الاثنين،، مشيرًا إلى أن الأيام الحالية ستكون الأخيرة بالنسبة له داخل القلعة الحمراء.

ووفق الموقع الرياضي، فإن الأهلي يرغب في استمرار علي معلول، إلا أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، يرفض تواجده ويتمسك بضم ثنائي أجنبي آخر.

وأضاف المصدر أن كل المحاولات التي بذلها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع كولر لم تكلل بالنجاح، ولكن حتي الآن لم يتم إخطار اللاعب بشكل رسمي برحيله.

ووفق يلا كوورة، فقد علم الدولي التونسي، أن الاهلي في طريقه للتعاقد مع لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما يشير إلى أن اللاعب سيكون خارج حسابات مارسيل كولر والفريق فيما تبقى من الموسم، وهو ما دفع اللاعب التونسي إلى إعلان رحيله عن النادي، حسب وسائل إعلام محلية. وهو ما دفعه لتوديع الجهاز الطبي للأهلي دون أن يقدم على الحديث مع زملائه أو الإطار الفني للفريق.