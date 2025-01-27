يأتي ذلك في ظل تقارير ربطت انتقال زيزو إلى بطل الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، على خلفية صفقة رحيل إمام عاشور من القلعة الحمراء.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن والد زيزو، قوله إن النادي جمد أي أمور تخص التجديد للاعبين ممن تنتهى عقودهم لنهاية الموسم، لحين صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، ثم البدء في تجديد العقود

وأضاف "أننا متفقون على ذلك ولا يوجد مشكلة في الوقت".

وأكد التزام زيزو بعقده من الزمالك، مطالبا النادي باخطار ابنه بقرار الزمالك بشأن التجديد أو عدمه.

ووفقما نقلت وسائل إعلام محلية عن والد زيزي، فقد تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، للرحيل عن نادي الزمالك، والعروض كافة وصلت إلى إدارة النادي، مشددا على أن هناك تمسك كامل، ورفض للعروض المقدمة لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وخاض زيزو 19 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

وبشكل عام، شارك زيزو صاحب الـ29 عامًا، في 248 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 82 وصنع 66 آخرين.