وينتظر المنتخب المصري نتيجة لقاء كرواتيا ضد سلوفينيا الذي سيقام في وقت لاحق الأحد، في ختام منافسات الجولة الرابعة بالدور الرئيسي لتحديد منافسه القادم في بطولة العالم.

وينتظر منتخب مصر فرنسا في دور الثمانية.

وفي لقاء آخر بنفس التوقيت، فاز منتخب البرازيل على إسبانيا بنتيجة 26 / 25 ،علما بأن المنتخب البرازيلي ضمن تأهله، وسيلاقي الدنمارك حامل اللقب في دور الثمانية.

وفي المجموعة الثانية، فاز المنتخب الأميركي على نظيره البحريني بنتيجة 30 / 28.

وضمن المنتخب الأميركي بهذا الفوز صدارة المجموعة ليلاقي بولندا متصدر المجموعة الأولى، في مباراة تحديد المركزين 25 و26.

أما منتخب البحرين، فتراجع للمركز الثالث ليلعب على المركزين 29 و30 ضد منتخب الجزائر صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.